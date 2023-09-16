В пожаре в петербургском ТЦ сгорели пять автомобилей и зоомагазин с животными

Как сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу, буйствовавший несколько часов в двухэтажном торговом центре на Бухарестской улице огонь удалось потушить и локализовать пожар.

Однако в огне полностью сгорели минимум пять автомобилей, оставленных владельцами на парковке перед самим ТЦ, проинформировал телеканал «78». При этом неравнодушные прохожие смогли дозвониться до нескольких автовладельцев по оставленным под лобовыми стеклами номерам и предупредить их об опасности.

«Некоторые из автовладельцев успели отогнать свои авто. Неравнодушные жители дозвонились до водителей по оставленным номерам», - приводится в публикации.

Также сообщается, что в одном из сгоревших помещений ТЦ находился зоомагазин. Судьба находившихся там животных оказалась плачевной, они все сгорели.