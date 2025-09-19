В Приморье мэр назвал выдумкой инцидент с девочкой и ершиком

Глава администрации Спасска-Дальнего (Приморский край), Олег Митрофанов, опроверг сообщение об инциденте в школе № 12, где, по утверждениям, второкласснице засунули в рот туалетный ершик. За это высказывание ему пришлось ответить. Его публикация в социальной сети «ВКонтакте» вызвала резкую критику со стороны горожан и представителей организаций по защите прав детей.

До официального заключения экспертизы глава города заявил об отсутствии происшествия.

«При осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью ничего не угрожает. Факта издевательства не зафиксировано», — ответил Митрофанов.

Под заявлением мэра развернулась полемика, где родители обвиняли его в стремлении «гасить бдительность людей, призывая быть тактичнее». Комментаторы выражали опасения за безопасность детей. Одна из матерей указала на отсутствие у ребенка мотивов для лжи.

«Что испытал ребенок, то и рассказал маме», — заявила она.

Известно, что девочка из школы в Спасск-Дальнем прошла судебно-медицинское обследование, результаты которого пока не предоставлены семье. Сестра пострадавшей сообщила, что неизвестно, какие выводы делает Митрофанов.

Родные считают, что ситуацию должны расследовать сотрудники прокуратуры, а не глава города.

Согласно их информации, полиция провела опрос участников инцидента и свидетелей, включая учениц, обратившихся за помощью к взрослым.

