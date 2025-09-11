Школьница унизила ровесницу в Волгограде и дала ей пощечину

В Волгограде ученица школы подвергла свою ровесницу унижению, нанеся ей удар по лицу. Инцидент был зафиксирован на камеру, и видеозапись появилась в телеграм-канале «Волгоград Красноармейский».

На опубликованных кадрах видно, как одна девочка наносит пощечину другой и требует от нее извинений. Согласно информации, полученной порталом V1.ru, участниками конфликта стали ученицы школы № 64.

Директор школы № 64 Елена Бунина подтвердила факт произошедшего, отметив, что у девочки, применившей насилие, уже давно наблюдаются проблемы с поведением. Она добавила, что они работают над решением ситуации, подчеркнув, что учителям приходится непросто, и не только им.

