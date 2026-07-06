В пруду Ленинского округа нашли «кораллы», которых там быть не должно

Необычная находка взбудоражила жителей Ленинского округа: в местном пруду Крольчатник отдыхающие заметили странные образования, поразительно похожие на кораллы. Однако, как выяснилось позже, сюрприз пресной воды оказался не морским чудом, о чем узнал REGIONS у местного краеведа.

Жители и гости Расторгуево с удивлением рассматривали подводные наросты бежевого и сероватого оттенка, которые до этого видели разве что в телевизионных передачах о тропических морях. Фотографии необычных образований мгновенно разлетелись по соцсетям, породив массу версий — от экзотических завезенных водорослей до результатов деятельности неизвестных моллюсков.

Развеять мифы взялась местный краевед Мария Аргир. Она пояснила, что испуганным купальщикам повстречалась бадяга — пресноводная губка, которая относится к категории неподвижных колониальных животных, а вовсе не к растениям. Эти организмы предпочитают селиться на глубине до двух метров, прочно прикрепляясь к затопленным корягам и камням. Тело бадяги на ощупь пористое и мягкое, однако внутри него скрываются твердые песчинки — особые образования, известные как геммулы, или зимние почки.

Особый интерес вызывает жизненный цикл этого удивительного существа. С приходом холодов взрослая колония отмирает, оставляя после себя лишь известковый скелет и те самые геммулы, которые прекрасно переносят морозы под толщей воды. С наступлением весеннего тепла их оболочки вскрываются, и клеточная масса выходит наружу, прикрепляясь к новому субстрату. К концу лета молодые особи разрастаются в колонии длиной в несколько сантиметров, которые неопытный глаз так легко спутать с морскими кораллами.

Самое примечательное, что бадяга не просто любопытный экспонат, а настоящий страж чистоты. Эти губки выживают исключительно в незагрязненной воде, и их появление в пруду Крольчатник — бесспорное доказательство оздоровления местной экосистемы. Еще одним подтверждением этого тренда стало возвращение в водоем пиявок, которых в Ленинском округе не наблюдали долгие годы. Таким образом, находка, напугавшая отдыхающих, обернулась для округа приятной экологической новостью.