Двойник Холанда из Москвы: ставшая мемом модель высказалась о сходстве с норвежским футболистом

Москвичка Анастасия Костромитина, работающая моделью, случайно стала интернет-знаменитостью — пользователи соцсетей единодушно сравнивают ее внешность с норвежским супербомбардиром Эрлингом Холандом. Журналисты Life.ru разыскали девушку, которая призналась, что путь от обиды до принятия своей «футбольной» внешности оказался долгим и непростым.

Она не забивает голы в Лиге чемпионов и не бегает по полю в футболке «Манчестер Сити», однако внимание спортивных болельщиков ей обеспечено. Москвичка Анастасия Костромитина стала жертвой вирусного сравнения: около четырех лет назад одна из знакомых заметила ее поразительное сходство с норвежским нападающим Эрлингом Холандом. Вскоре эту шутку подхватили друзья и родственники, превратив жизнь девушки в череду футбольных ассоциаций.

Как рассказала сама Анастасия, реакция на неожиданный «двойник» проходила все классические этапы — от категоричного неприятия до легкой досады. Однако со временем модель переосмыслила ситуацию и решила обратить народное признание в свою пользу.

«Если честно, я прошла все стадии отрицания по этому поводу. И сначала я не понимала, чем на него похожа. Потом мне было немножечко обидно. Но сейчас я понимаю, что быть похожим на такого крутого спортсмена, даже если чисто физически, то это вообще неплохо. И я решила на этом и сыграть», — призналась Анастасия.

Примечательно, что к футболу девушка всегда оставалась равнодушной и за просмотром матчей следит разве что в компании молодого человека. Впрочем, неожиданная популярность внесла коррективы в ее спортивные предпочтения: теперь Анастасия намерена болеть за сборную Норвегии. Говоря о возможной встрече с прославленным футболистом, москвичка заявила, что совместная фотосессия — вопрос спорный, а вот сделать с Холандом селфи на память она была бы совсем не против.