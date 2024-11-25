В Пушкино подвели итоги муниципального этапа конкурса рисунков Рождественских образовательных чтений

Муниципальный этап конкурса рисунков в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений подошел к концу. В Пушкино подвели итоги и назвали имена победителей.

Дети из Пушкино приняли участие в конкурсе рисунков, запечатлев самые трогательные и трагичные военные события. В глазах изображенных героев читаются мужество и горе, решимость и скорбь.

Некоторые ребята, погрузившись в тему, решили не ограничиваться бумагой и карандашами – они создали настоящие экспонаты из картона, коробок и других материалов. Танки на Красной площади, военные самолеты и вечный огонь – ко всему этому можно прикоснуться.

Детские работы отражают все аспекты жизни солдат на передовой несмотря на то, что юные художники, в отличие от самих бойцов, не видели воочию всех ужасов войны тех лет. Все это не теряет актуальности и в наши дни, напоминая о важности патриотизма.

Дети прекрасно справились с задачей, продемонстрировав в творчестве любовь к Родине и уважение к ее защитникам! Всего было представлено 138 работ из 20 учреждений округа. Работы победителей станут украшением на закрытии чтений.