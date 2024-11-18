В Пушкино появились три новые остановки по просьбе местных жителей

По инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в микрорайоне Звягино были установлены три новые автобусные остановки на ул. Советская.

Местные жители долгое время поднимали вопрос о необходимости таких остановочных пунктов, и теперь их просьбы были услышаны:

«Совместно с коллегами из МТДИ и ГБУ МО «Мосавтодор» провели осмотр территории и обустроили комфортные автобусные павильоны», – об этом сообщил Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что по Советской улице проезжают маршруты общественного транспорта № 29 «ст. Пушкино - ст. Тарасовская» и № 509 «ст. Пушкино – Москва (м. Медведково)».

Новые остановочные пункты: о/п «Библиотека» (в сторону станции Пушкино), о/п «Библиотека» (в сторону Тарасовки) и о/п «Звягино» (также в сторону Тарасовки).

Граждане выразили признательность за быструю реакцию властей на их просьбы и установку новых павильонов. Это позволило создать удобные условия для ожидания общественного транспорта. Теперь жители смогут комфортно находиться на остановках, не испытывая дискомфорта.