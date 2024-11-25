В Пушкино реализуют проект по профессиональному обучению школьников «Старт в профессию»

В Пушкино на базе ГАПОУ МО «МЦК — Техникум им. С.П. Королева» реализуют муниципальный проект по профессиональному обучению школьников «Старт в профессию».

Участники проекта — учащиеся общеобразовательных учреждений, достигшие 14-летнего возраста. «Старт в профессию» одновременно выполняет несколько функций. Школьники могут ознакомиться с разными профессиями на практике, чтобы оценить их преимущества и недостатки. Это позволяет ребятам понять, какие навыки необходимы для трудоустройства в выбранной сфере. При их отсутствии подростки могут заняться своим развитием.

Кроме того, школьники устанавливают полезные контакты. Ребятам предоставляют информацию о реальных условиях работы. Они понимают важность получения знаний для дальнейшего выбора профессии. Проект также направлен на социализацию и развитие личных качеств.