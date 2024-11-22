В Пушкино устанавливают главную 16-метровую новогоднюю ель

Установку металлоконструкций для ели начали на Советской площади. Ожидается, что символ Нового года уже совсем скоро будет радовать местных жителей и гостей города. В вечернее время елка будет озаряться иллюминацией. Огоньки белого мерцающего цвета приятно порадуют людей и сделают елку главным место для встреч.

Елку украсят красивыми шарами двух гармонично сочетающихся цветов: красным и золотым. Локация превратится в прекрасное место для любительской фотосъемки.

Городской округ Пушкинский постепенно подготавливают к новогодним праздникам, чтобы создать для жителей сказочное настроение и предвкушение чуда. Тематическое оформление появится в Ивантеевке, Красноармейске и других населенных пунктах муниципалитета.