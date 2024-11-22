В Пушкинском округе привели в порядок еще несколько детских площадок

В Администрации округа Пушкинский сообщили о завершении работ по обновлению детских игровых зон. Новые площадки были установлены в Пушкино на ул. Горького (д. 33/22) и Надсоновской (д. 18, 20 и 20а), а также на Пушкинском шоссе, д. 4. В Ивантеевке изменения произошли на ул. Калинина (д. 10 и 12).

На обновленных площадках теперь есть специальное покрытие, которое минимизирует риск травм при падениях. Кроме того, здесь установлены мусорные урны для поддержания чистоты, а территория огорожена забором в целях безопасности.

Игровые зоны оборудованы разнообразными элементами для активного отдыха: качелями, горками и гимнастическими конструкциями. Яркие детали сделают прогулки еще более увлекательными для маленьких жителей округа.

Площадки расположены в шаговой доступности и хорошо видны из окон соседних домов, что обеспечивает дополнительную безопасность для детей и спокойствие для родителей.

Важно отметить, что обновление детских площадок проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на улучшение общественных пространств в Городском округе Пушкинский.