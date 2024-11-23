В Пушкинском округе завершается благоустройство лесопарка «Северный»

В субботу, 23 ноября, глава Пушкинского округа Максим Красноцветов вместе с коллегами посетил лесопарк «Северный», чтобы оценить ход работ по благоустройству.

На данный момент проект находится на завершающей стадии: специалисты уже обустроили сеть дорожек и тропинок, установили новые детские игровые площадки, а также завершили монтаж освещения и камер видеонаблюдения.

Осталось лишь установить туалетные модули и малые архитектурные формы. Все работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» под названием «Городская среда». Рабочие бережно относятся к окружающей экосистеме, чтобы минимизировать влияние на природу во время благоустройства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«Сегодня мы встретили в лесопарке юных жителей с мамами и спортсменов, которые активно используют пространство для занятий физкультурой», – об этом глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал в своем телеграм-канале.

Проект благоустройства был разработан с учетом мнения местных жителей. Глава округа уверен, что совсем скоро посетители лесопарка «Северный» смогут оценить все преимущества обновленной территории.