Украинский народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале о инциденте, произошедшем во время визита в Украину голливудской звезды Анджелины Джоли.

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) предприняли попытку призвать на военную службу одного из ее телохранителей.

«Об охраннике Джоли - подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — подтвердил парламентарий.

В своем посте Гончаренко также не упустил возможности подвергнуть резкой критике президента Владимира Зеленского, выразив недовольство текущим положением дел в стране и тем, в каком состоянии находится республика.

Ранее командир украинского батальона «Айдар» заявил о чувстве стыда перед Анджелиной Джоли.