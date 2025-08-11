Власти Российской Федерации выделили 9,38 миллиарда рублей на материальную поддержку детей военнослужащих, которые пропали без вести или оказались в плену. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Глава Российской Федерации Владимир Путин издал указ, который вступит в силу 26 декабря. Согласно этому документу, семьи военнослужащих, которые оказались в плену или пропали без вести, будут получать ежемесячные социальные выплаты.

Постановление, принятое накануне правительством, увеличит размер ежемесячных социальных выплат, предусмотренных указом президента России «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В январе нынешнего нода на эти цели было направлено 3,68 млрд руб.

Выплаты будут осуществляться в размере, соответствующем прожиточному минимуму для детей, установленному в конкретном регионе России.