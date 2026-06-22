«Удалили глаз из-за ожога роговицы». Отец рассказал о состоянии дочери, которую изрезал ножом и облил кислотой бывший

В конце мая из квартиры на Железноводской улице в Петербурге бригада реанимации госпитализировала девушку с множественными ножевыми ранениями и химическими ожогами головы, шеи и рук. Таким образом её бывший парень привел в исполнение акт мести.

Отец пострадавшей сообщил 78.ru, что его дочери из-за тяжелого ожога роговицы пришлось удалить один глаз. Сейчас ее перевели из реанимации в общую палату.

Несмотря на тяжелые травмы, Анастасия идет на поправку и уже самостоятельно передвигается по больнице. Она регулярно проходит перевязки и готовится к следующим операциям, включая вмешательства по восстановлению кожи и лица.

Отец добавил, что курс лечения и реабилитации может растянуться еще на несколько месяцев. Также он поделился, что первое посещение дочери стало для него серьезным испытанием: он не смог заставить себя смотреть на снимки, сделанные сразу после поступления в стационар.

В настоящее время последствия инцидента все еще сильно заметны: у Анастасии заживают ожоги и раны от порезов, нанесенные злоумышленником.

Ранее сообщалось о том, что хирурги Ногинска удалили пациентке восьмилитровую опухоль яичника.