Экономия на перехвате: военэксперт рассказал, почему Киев бросает вызов российской ПВО шарами

Заявление Владимира Зеленского о возможности нанесения ударов на дистанцию до трех тысяч километров — это не просто громкая политическая декларация, а вполне конкретный технический вызов, который Киев пытается решить нетривиальными способами. Как пояснил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов, речь идет не о супероружии в классическом понимании, а о хитрой тактической связке, где слабость одного элемента компенсируется хитростью другого.

По его словам, в основе этой идеи лежит комбинация метеозондов или воздушных шаров с беспилотниками: громоздкий шар выполняет роль лифта, доставляя компактный дрон типа Hornet на колоссальную высоту, а уже оттуда аппарат планирует или запускает двигатель в сторону цели. Суть метода заключается в эксплуатации физических ограничений современных радиолокационных станций. Поднявшись на высоту около 20 километров, такая связка оказывается в так называемой «мертвой зоне» для многих систем ПВО — радарам сложно обнаружить небольшой объект на фоне стратосферы, особенно если он изготовлен из радиопрозрачных материалов. Интересно, что эту технологию вовсе не изобрели в украинских КБ: подобную тактику активно применяли американцы во времена «холодной войны» для радиотехнической разведки над территорией СССР, используя огромные шары-зонды. Тогда советским специалистам потребовалось время, чтобы научиться перехватывать эти дрейфующие цели, однако сама концепция оказалась живучей и теперь переживает второе рождение в условиях современных конфликтов.

Военэксперт добавил, что в плане практических последствий для российской системы противовоздушной обороны, то здесь возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, такие аппараты — легкая добыча для комплексов С-300 и С-400, которые технически способны достать их на любой высоте, с другой, массовое применение таких бюджетных «гибридов» может создать серьезную нагрузку на систему управления огнем, ведь стоимость метеозонда несопоставимо ниже зенитной ракеты. Украинские стратеги, по-видимому, делают ставку не только на дальность, но и на экономическое истощение средств перехвата, а также на психологический эффект от внезапных появлений дронов в глубоком тылу.

По его мнению, мы наблюдаем классическую эволюцию асимметричной войны, где стороны вынуждены обращаться к старым, полузабытым техническим решениям, адаптируя их под современные реалии. Хотя сама по себе идея не нова, ее реализация в нынешних условиях может вынудить военных инженеров пересматривать подходы к обнаружению низкоскоростных и малозаметных целей. Однако, как показывает исторический опыт, любое подобное ноу-хау имеет свой срок годности — после первых же успешных применений система ПВО неизбежно будет доработана, и баланс сил сместится в сторону более совершенных методов радиоэлектронной борьбы, превращая это противостояние в бесконечную гонку интеллектов и технологий.

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