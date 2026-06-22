Новый закон о МРТ: терапевт рассказала, почему это палка о двух концах для пациентов и врачей

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу нововведение, которое многими воспринимается как долгожданная свобода: магнитно-резонансную томографию можно будет пройти без обязательного направления врача. Казалось бы, что может быть лучше — никаких очередей к терапевту, никаких бюрократических преград, просто пришел, заплатил и узнал все о своем здоровье. Однако за этой кажущейся простотой скрывается глубокая клиническая проблема, о которой предупреждают медики. Как пояснила в разговоре с « Вечерней Москвой » врач-терапевт Надежда Чернышова, МРТ — это не универсальный сканер, который выдает готовый диагноз, а сложный инструмент с множеством настроек и протоколов, и выбор правильного режима съемки требует профессиональных знаний.

Она уточнила, что, например, при банальной боли в пояснице снимок должен захватывать не только сам поясничный отдел, но и нижние грудные сегменты, а также крестец, потому что истинный источник дискомфорта часто располагается выше или ниже зоны, которую пациент считает проблемной. Без направления врач не может поставить конкретную клиническую задачу, и томография превращается в бессмысленную картинку, которая не отвечает на вопросы, а лишь создает иллюзию обследования.

По словам медика, главная же опасность самостоятельного подхода кроется не только в диагностической бесполезности, но и в игнорировании противопоказаний. МРТ — это мощное магнитное поле, и наличие в теле металлических имплантов, кардиостимуляторов или даже некоторых видов зубных протезов может обернуться трагедией: аппарат буквально вырывает ферромагнитные предметы из тканей, что приводит к внутренним кровотечениям и необратимым повреждениям. К тому же процедура длительная и требует абсолютной неподвижности, что становится серьезным испытанием для пациентов с болевым синдромом, клаустрофобией или тяжелым общим состоянием. Врачи подчеркивают, что перед сканированием всегда необходимо оценивать текущее самочувствие и исключать острые состояния, но без направления эту предиагностику никто не проводит, и пациент, по сути, входит в трубу с риском для собственной жизни.

И все же самый жуткий вопрос, который всплывает в обсуждениях: может ли человек умереть прямо во время МРТ? Чернышова отвечает честно — такие случаи действительно фиксируются, хотя и крайне редко. Однако важно понимать, что здесь томография выступает не как причина смерти, а как «последняя соломинка», когда пациент с тягчайшими патологиями, находящийся буквально на волоске, не выдерживает стресса, длительной иммобилизации или шума установки. Это не значит, что процедура смертельно опасна для здорового человека, но для ослабленного организма она может стать фатальным триггером, и без врачебной предварительной оценки этот риск невозможно объективно взвесить.

По ее мнению, законодательное послабление, призванное расширить доступность диагностики, на деле может породить волну необдуманных и даже опасных решений. Люди, наслушавшись советов из интернета или перестраховавшись на всякий случай, ринутся на МРТ без показаний, перегружая центры и создавая очереди для тех, кому это действительно необходимо. При этом никто не отменяет тот факт, что врач назначает томографию не для галочки, а для проверки конкретной гипотезы, и его роль нельзя подменить самостоятельным выбором протокола.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россиянам разрешат делать МРТ без направления врача.