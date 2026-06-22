Льготы на проезд: россиянам рассказали, почему благое начинание рискует обернуться ростом цен

Идея сделать проезд в общественном транспорте для всех российских школьников круглогодично бесплатным, а для студентов предоставить скидку в 50% на городские маршруты и пригородные электрички, действительно выглядит как жест заботы о молодом поколении. Особенно на фоне ностальгических воспоминаний о Советском Союзе, где дети обходились родителям в копейки, а поездка на трамвае или автобусе не грозила дырой в бюджете — цены на все, от мороженого до билета в кино, были символическими, а школы и кружки стремились сделать максимально доступными, не говоря уже о бесплатных учебниках и питании. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Однако в ту эпоху бесплатный проезд для школьников не был повсеместным: исключение делали лишь для пионеров в День пионерии и для учащихся сельских школ, где расстояния до учебного заведения были слишком велики для пеших прогулок. Тогда это не было острой необходимостью, потому что стоимость билета не воспринималась как серьезная статья расходов, да и сама система образования стремилась минимизировать логистические проблемы, размещая школы в шаговой доступности.

Сейчас же картина принципиально иная: стоимость проезда давно перестала быть символической, и для семей с двумя-тремя детьми регулярные поездки в школу и обратно превратились в ощутимую финансовую нагрузку. Именно это, вероятно, и подтолкнуло инициаторов из Госдумы, в частности Сергея Миронова, выступить с предложением ввести единые для всех регионов льготы — чтобы избавить родителей от головной боли с региональными проездными, которые действуют только по месту учебы, и создать действительно общефедеральную меру поддержки. Звучит благородно и своевременно, однако при ближайшем рассмотрении возникает резонный экономический вопрос: а за чей счет этот банкет? Если убрать из доходов транспортных предприятий столь значительную долю пассажиров, выпадающую часть прибыли неизбежно придется компенсировать, и в рыночных условиях логика бизнеса диктует простой выход — поднять цены на билеты для всех остальных категорий граждан. Бюджетные дотации, увы, тоже не панацея: региональные казны и без того трещат по швам, а федеральный бюджет в нынешней непростой геополитической и экономической ситуации едва ли способен взять на себя еще один тяжелый финансовый груз.

Таким образом, благое начинание рискует обернуться классическим эффектом бумеранга: родители школьников, вместо реальной экономии, столкнутся с подорожанием проезда для себя самих, что сведет на нет любую возможную выгоду. Более того, такое перераспределение затрат ударит и по тем, кто не имеет детей, а также по студентам, которые, даже со скидкой, могут ощутить рост цен на электрички и городской транспорт. В итоге вместо адресной помощи семьям мы получим очередной популистский жест, который прекрасно смотрится в предвыборных лозунгах, но разбивается о суровую бухгалтерию реального сектора. Ведь по-настоящему системное решение лежало бы не в субсидировании проезда за счет других пассажиров, а в возвращении контроля государства над тарифообразованием, как это было в эпоху плановой экономики, или в кардинальном пересмотре структуры себестоимости перевозок.

Ранее депутат Миронов потребовал льготы на транспорт для всех школьников.