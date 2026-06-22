Психика – не выдумки: эксперт назвала симптомы, требующие коррекции

Когда физическое тело дает сбой, мы без колебаний идем к врачу: измеряем давление, сдаем анализы, делаем УЗИ. Но когда болит душа — мы почему-то считаем стыдным или преждевременным обращаться к специалисту. Анастасия Родина, психолог и нейрофизиолог, в интервью радио Sputnik провела четкую параллель между этими двумя состояниями, напомнив, что психические расстройства — это не «выдумки» и не «лень», а реальные патологии, которые требуют такой же профессиональной коррекции, как гастрит или гипертония.

По ее словам, тем не менее коварство душевной боли в том, что ее симптомы не лежат на поверхности: в отличие от температуры или кашля, они маскируются под усталость, характер или временный кризис, и именно поэтому люди годами ходят по кругу собственной тоски, не решаясь попросить помощи.

Одним из главных красных флагов, по мнению эксперта, является то самое всепоглощающее чувство тоски и безысходности, которое не проходит неделями. Это не просто «плохое настроение», а состояние, когда мир теряет краски, работа превращается в каторгу, а близкие люди начинают раздражать или, наоборот, оставлять абсолютно равнодушным. Если радость от хобби ушла, сбился сон, пропал аппетит или, наоборот, вы начали «заедать» стресс тоннами еды — эти звоночки нельзя списывать на сезонную хандру. Тревожные мысли, панические атаки, навязчивые идеи, которые вы не можете выкинуть из головы, — еще один явный показатель того, что нервная система дала сбой и требует настройки. Особенно опасны вспышки неконтролируемой агрессии или, напротив, эмоциональный ступор, когда кажется, что внутри все умерло и вы просто существуете, не чувствуя ни боли, ни радости. Это не признаки «сложного характера», а реальные симптомы, за которыми могут стоять депрессивные или тревожные расстройства, и чем дольше их игнорировать, тем глубже яма, из которой выбираться будет все сложнее.

Но есть и абсолютный предел, за которым медлить нельзя: любые мысли о самоповреждении или суициде требуют немедленного вмешательства, и здесь не может быть «завтра» или «потом». Также Родина особо выделила поведенческие паттерны — например, когда человек добровольно уходит в изоляцию, обрывает все социальные контакты или пытается заглушить душевную боль алкоголем и наркотиками. Это не «способ справиться», а симптом того, что внутренние ресурсы исчерпаны, а прежние механизмы защиты больше не работают. И даже если вы не видите у себя ни одного из перечисленных ярких признаков, но чувствуете, что просто «застряли» в жизни — потеряли смысл, не можете пережить утрату или разрыв, задыхаетесь от стресса — это тоже достаточное основание, чтобы прийти на консультацию.

По ее мнению, последствия такого запоздалого обращения могут быть разрушительными: запущенные психические состояния имеют свойство прогрессировать, переходя в более тяжелые формы, разрушая не только психику, но и физическое здоровье (известно, что хронический стресс провоцирует сердечные патологии, аутоиммунные заболевания и даже онкологию). Более того, страдают не только сами носители симптомов, но и их семьи — атмосфера в доме накаляется, отношения трещат по швам, а дети впитывают эту тревогу как губки, перенимая нездоровые модели поведения. В конечном счете поход к психологу — это не признание своей слабости, а акт высокой ответственности перед собой и близкими. Как подчеркивает Родина, своевременная помощь — это как вовремя поставленный диагноз при физической болезни: она не только снимает острые симптомы, но и предотвращает рецидивы, помогая выстроить новую, более устойчивую архитектуру личности.

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