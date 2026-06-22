Машины, мангал и качели: россиянам рассказали, что бесит городских жителей и как это лечат

Современный российский городской двор перестает быть просто территорией у подъезда — сегодня это арена столкновения интересов сразу нескольких поколений, вынужденных уживаться на ограниченном пространстве. В условиях, когда в одной квартире нередко соседствуют и малыши, и люди преклонного возраста, запрос на гармоничную среду обитания выходит на первый план при выборе жилья. Об этом сообщает NEWS.ru .

Именно поэтому исследование предпочтений жителей выявило весьма неожиданный рейтинг раздражающих факторов: пальму первенства с огромным отрывом заняли автомобили, беспрепятственно колесящие сквозь жилые зоны — такую проблему обозначили 40% опрошенных. На втором месте, набрав 18%, оказалось досадное отсутствие тихих уголков для пожилых, где можно спокойно посидеть на лавочке вдали от суеты. Любопытно, что шум от детских площадок и запах от мангальных зон вызвали одинаковое негодование — по 14% голосов, что лишь подчеркивает глубину конфликта между потребностями в активном отдыхе и покое.

Если копнуть глубже, становится очевидно: проблема кроется не в количестве скамеек или газонов, а в отсутствии внятного зонирования. Около 80% респондентов сошлись во мнении, что идеальный двор обязан предлагать продуманный баланс между шумными и уединенными локациями. При этом ключевым критерием комфорта для большинства (62%) остается удобная инфраструктура для родителей с колясками и карапузами, следом идет мечта об огражденных, полностью закрытых для машин дворах — ее разделяют 56% граждан. Замыкают тройку лидеров большие игровые и спортивные площадки, которые хотят видеть 52% опрошенных. Эти цифры красноречиво говорят о том, что жители устали от хаотичного смешения функций и готовы голосовать рублем за четкое разделение пространства.

Осознание этого запроса уже меняет подход девелоперов к проектированию жилых комплексов. Двор теперь воспринимается не как примитивная зона с горкой и турником, а как многослойное общественное пространство, где каждому возрасту отведен свой сценарий. Например, в одном из новых кластеров эта философия воплотилась в создании тематических прогулочных маршрутов: для активной молодежи предусмотрели спортивные треки, для ребятни — безопасные игровые зоны, а для бабушек и дедушек — целый приватный парк с беседками, скамьями и извилистыми тенистыми дорожками, где никто не помешает неспешной беседе. На площади почти в гектар уместилось все: от сада для медитаций до летнего коворкинга под открытым небом, что доказывает — даже скромный по меркам мегаполиса участок способен стать местом притяжения для всех поколений, если подойти к его организации с умом и вниманием к человеческим потребностям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жильцы превратили двор жилого дома в личный курорт.