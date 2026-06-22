Трагедия Волочковой: балерина призналась в любви к Керимову спустя годы

История Анастасии Волочковой и Сулеймана Керимова — это не просто очередной светский роман, а настоящая драма, в которой переплелись страсть, деньги, театральные интриги и непрощенные обиды. Балерина в очередной раз публично призналась, что спустя годы продолжает тосковать по бизнесмену, называя его единственным мужчиной, кто по-настоящему понимал ее желания и делал подарки, которые никто другой повторить не мог. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она говорит, что между ними была взаимная любовь — редкое чувство, которое не меркнет даже под грузом времени и бытовых ссор. Однако там же, в одном дыхании, она выносит приговор их возможному воссоединению: простить предательство она не в силах, потому что именно Керимов, по ее убеждению, приложил руку к тому, чтобы ее карьера в Большом театре оборвалась так внезапно и болезненно.

Интересно, что эта исповедь звучит не как монолог уставшей женщины, а как четкий психологический парадокс: любовь настолько сильна, что даже обида не способна ее убить, но она же становится непреодолимым барьером для нового начала. Волочкова сама проводит эту грань: «Я его люблю, но не могу простить». Выходит, что их отношения заморожены в той самой точке, где теплые чувства встречаются с холодным расчетом и чувством собственного достоинства. Для нее уход из Большого — это не просто смена работы, а потеря статуса, крушение мечты и публичное унижение, за которым она отчетливо видит чей-то целенаправленный замысел. И хотя Керимов отрицал причастность к увольнению, в восприятии балерины эта версия стала аксиомой, делающей невозможным даже гипотетическое примирение.

При этом Волочкова не живет одними воспоминаниями: она обмолвилась, что ее сердце сейчас не свободно, что есть другой человек, которому она дарит внимание и тепло. Однако она намеренно не раскрывает его имени, оставляя пространство для догадок и интриг. Такая полуоткрытость — классический прием для публичных персон, когда хочется сохранить интригу, удержать внимание прессы и одновременно обезопасить новую связь от излишнего внимания. Возможно, за этим умолчанием стоит и желание не ранить самолюбие Керимова или же, напротив, подогреть его интерес, показав, что она все еще востребована и не сидит в одиночестве.

Ранее она рассказала о шикарном подарке, который ей преподнес Керимов.