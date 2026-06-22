Эмоции или закон? Священник предложил наказывать за видео ударов: россиян — деньгами, мигрантов – семьей

Он предлагает ввести четкие правовые санкции за публикацию видеозаписей, фиксирующих последствия обстрелов или «прилетов» на российской территории. По его мнению, такие съемки стали не просто проявлением беспечности, а превратились в настоящий бизнес: зарубежные блогеры, часто находящиеся за пределами страны, платят местным жителям небольшие суммы за оперативную картинку, а этими курьерами, по его данным, нередко выступают именно мигранты.

Островский предлагает дифференцированный подход к наказанию: для граждан России — крупные штрафы, которые должны многократно превышать вознаграждение, получаемое от блогеров, а для мигрантов — радикальную и бескомпромиссную меру в виде автоматической депортации всей семьи без права на обжалование, даже если прямой вины родственников нет.

По его словам, необходимо создать мощный сдерживающий фактор: если гражданин еще может откупиться рублем, то для иностранца ставкой становится его дальнейшее пребывание в стране, а значит, мотивация заниматься такой «живописью» должна исчезнуть практически мгновенно. Священник уверен, что стоит только наладить этот механизм, как через две-три недели поток компрометирующих видео сойдет на нет, ведь никто не захочет рисковать своим положением и будущим семьи ради сомнительного заработка. Однако за этой кажущейся простотой кроются сложнейшие юридические и этические коллизии: во-первых, российское законодательство не предусматривает коллективной ответственности, когда за действия одного человека высылают всех его близких, даже если они являются гражданами страны. Это прямо противоречит принципу презумпции невиновности и семейному праву. Во-вторых, не всегда удается однозначно установить факт денежного вознаграждения, а значит, любые обвинения могут быть оспорены в суде, что создаст для правоохранительной системы огромную бюрократическую нагрузку.

Священник подчеркнул, что сама идея депортировать «всю семью» звучит как возврат к практикам, давно осужденным международным сообществом, и в условиях дефицита мигрантов в ряде отраслей (строительство, ЖКХ, сельское хозяйство) такая жесткость может аукнуться и самим российским работодателям. Тем не менее, нельзя отрицать, что проблема публикаций действительно существует: видеокадры с мест событий активно используются вражескими пропагандистами и разведками для корректировки огня и мониторинга ущерба, что ставит под угрозу безопасность войск и мирных жителей. Островский апеллирует к совести и государственной дисциплине, пытаясь прикрыть церковным авторитетом сугубо светское ужесточение, но его предложение выглядит скорее эмоциональным требованием порядка, чем проработанной законодательной инициативой.

Ранее он призвал прекратить губительную толерантность к радикальному исламу.