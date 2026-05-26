Нутрициолог предупредила о вреде частых перекусов

Нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская рассказала, что привычка часто перекусывать может негативно отражаться на здоровье и способствовать перееданию. Об этом специалист сообщила в беседе с « Лентой.ру ».

По словам эксперта, перекусы сами по себе не считаются вредными и в некоторых случаях даже необходимы. Например, дробное питание может быть рекомендовано людям с высокой физической нагрузкой или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Однако проблема возникает тогда, когда прием пищи превращается в постоянную привычку вне чувства голода.

Жигульская отметила, что частые перекусы нередко приводят к незаметному увеличению суточной калорийности рациона. Люди зачастую не воспринимают снеки и напитки как полноценную еду, хотя именно они могут создавать избыток калорий.

Особую опасность, по мнению нутрициолога, представляют ультрапереработанные продукты — сладости, выпечка, снеки, а также напитки с высоким содержанием сахара и калорий, включая кофе с молоком. Специалист пояснила, что такая пища быстро вызывает удовольствие, но плохо насыщает организм, поэтому чувство голода возвращается значительно быстрее.

Кроме того, эксперт предупредила, что регулярное употребление еды на фоне усталости, стресса или скуки постепенно нарушает естественное восприятие голода и сытости. Это ухудшает контроль аппетита и повышает вероятность переедания в течение дня.

