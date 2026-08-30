«Пейте на здоровье». Кардиологи связали кофе со снижением риска инсульта на 21%

Умеренное употребление кофе с кофеином безопасно для большинства взрослых и может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы научного заявления Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты проанализировали ранее вышедшие работы о влиянии кофеина на артериальное давление, холестерин, сахарный диабет и заболевания сердца. Безопасной суточной нормой для здорового взрослого человека авторы назвали до 400 мг кофеина — это примерно 3–5 чашек черного кофе без сахара, сливок и прочих добавок. Заявление опубликовано в журнале Circulation.

Исследователи обратили внимание, что кофе и чай содержат не только кофеин, но и иные соединения, способные влиять на состояние здоровья. При этом сахар, сиропы, сливки и подсластители могут практически полностью нивелировать потенциальную пользу напитка. Отдельно в обзоре упомянуты энергетические напитки с высокими дозами кофеина, сахаром и другими нежелательными компонентами.

Регулярное употребление кофе авторы связывают со снижением риска диабета 2-го типа. В одном из исследований у женщин, выпивавших три и более чашек в день, вероятность заболевания оказалась на 27% ниже по сравнению с теми, кто кофе не пил. В другой работе у любителей пяти чашек ежедневно риск падал на 30%.

Анализ работ также показал корреляцию между кофе и более низкой вероятностью ишемической болезни сердца. Метаанализ 30 исследований продемонстрировал, что до 3,5 чашек в сутки ассоциируются примерно с 10-процентным снижением риска. Для инсульта наиболее благоприятным признан уровень 3–4 чашки в день — риск был ниже на 21%.

Авторы подчеркнули: реакция на кофеин может различаться у людей с повышенным давлением и другими заболеваниями. У пациентов с гипертонией кофеин способен кратковременно повышать давление. Ученые считают необходимым продолжить исследования, чтобы точнее разделить влияние кофеина и других соединений, входящих в состав кофе.

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