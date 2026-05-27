Азиатский тук-тук «доехал» до Балашихи и попал на камеры удивленных жителей

В подмосковной Балашихе заметили транспорт, который обычно ассоциируется с узкими улочками Таиланда, Индии и Вьетнама. Нежно-сиреневый электромотоскутер припарковался во дворе на улице Гагарина, вызвав у прохожих искреннее удивление. Фото необычного аппарата быстро разошлось по интернету.

В тропиках такие скутеры популярны благодаря дешевизне и открытой конструкции, которая спасает от жары. Но в подмосковном климате эксплуатация тук-тука превращается в вызов. Низкие температуры, длящиеся в регионе большую часть года, не только резко снижают запас хода аккумулятора, но и могут окончательно убить батарею в сильный мороз.

Несмотря на технические сложности, появление азиатского гостя породило волну ироничных комментариев. Местные жители связали экзотическую находку сразу с двумя актуальными трендами: глобальным потеплением и ростом цен на топливо.

