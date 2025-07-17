В России не будет федерального запрета на электросамокаты

Власти России не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне. По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, решение о запрете или регулировании электросамокатов будет приниматься на уровне регионов, сообщает ТАСС .

Федяев подчеркнул, что ситуация с электросамокатами различается в разных регионах страны, поэтому федеральные власти не считают целесообразным вводить единый запрет. Вместо этого регионам будет предоставлена возможность самостоятельно регулировать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) с учетом местных особенностей.

Примечательно, что ранее уже был прецедент полного запрета СИМ — в Благовещенске введен запрет на любое перемещение и размещение электросамокатов с штрафом до ₽100 тыс.

Таким образом, электросамокаты сохранят легальный статус на федеральном уровне, однако регионы получат право самостоятельно принимать решения о регулировании или запрете их использования на своей территории.

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