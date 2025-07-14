«Есть углеводы на ночь можно»: диетолог поделилась последними исследованиями

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала , что сложные углеводы на ужин способствуют более быстрому снижению веса.

Врач-диетолог Соломатина высказала мнение, что люди, которые худеют или стараются удерживать текущий вес, опасаются выбирать на ужин углеводную пищу. Эксперт поделилась промежуточными итогами исследований. Выяснилось, что быстрее теряли вес те люди, которые на ужин употребляли сложные углеводы. Сравнение проводили с худеющими, которые отдавали предпочтение каким-либо диетам без сложных углеводов.

«Сложные углеводы обеспечат до сна и во время сна организм энергией. И дальше они создадут длительное чувство сытости, помогут уснуть и обеспечат выработку тех гормонов, которые человека успокоят», – подчеркнула Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что к сложным углеводам относят бурый рис, гречку, некрахмалистые овощи. Диетолог пояснила, что организм человека устроен таким образом, что нуждается в положительных эмоциях. Ужин — последний прием пищи за день. После тяжелого дня человеку нужно хорошо поесть. Тогда он быстро уснет и хорошо отдохнет.

«А если человек легче, быстрее засыпает и у него хорошее качество сна, вырабатывается мелатонин и соматотропный гормон, который у взрослых способствует похудению, утром у него уже в норме уровень кортизола», – пояснила Елена Соломатина.

По словам эксперта, углеводы быстрее вызывают выработку гормонов удовольствия. Ужин после тяжелого рабочего дня превращается не просто в прием пищи. Он становится средством некой реабилитации, которая позволяет снять эмоциональную напряженность. Врач-диетолог Соломатина напомнила также об индивидуальности каждого человека.

«Есть углеводы на ночь можно. Но тут нужно смотреть индивидуально, кому и как. И углеводы должны быть сложными», — рассказала эксперт.

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