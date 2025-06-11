Телерадиоведущий Армен Гаспарян провел параллели между современной политикой Германии и действиями Третьего рейха . В интервью RT он заявил, что поставки немецкого оружия Украине напоминают события времен Великой Отечественной войны.

Эксперт напомнил, что немецкая техника использовалась против советских граждан во времена ВОВ. Впервые с 1944 года немецкие танки вновь появились на территории, где проживают русские люди.

«Германские СМИ во многом уже обогнали многие заявления эпохи Третьего рейха по отношению к русским людям», — заявил Гаспарян.

Особое беспокойство у Гаспаряна вызывает смена поколений во власти Германии. Если в послевоенные годы у власти стояли противники нацизма, то сейчас, как считает ведущий, пришли потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму.

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