В России обвинили Германию в следовании политике Третьего рейха
Ведущий Гаспарян провел параллели между политикой ФРГ и Третьего рейха
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Телерадиоведущий Армен Гаспарян провел параллели между современной политикой Германии и действиями Третьего рейха. В интервью RT он заявил, что поставки немецкого оружия Украине напоминают события времен Великой Отечественной войны.
Эксперт напомнил, что немецкая техника использовалась против советских граждан во времена ВОВ. Впервые с 1944 года немецкие танки вновь появились на территории, где проживают русские люди.
«Германские СМИ во многом уже обогнали многие заявления эпохи Третьего рейха по отношению к русским людям», — заявил Гаспарян.
Особое беспокойство у Гаспаряна вызывает смена поколений во власти Германии. Если в послевоенные годы у власти стояли противники нацизма, то сейчас, как считает ведущий, пришли потомки тех, кто служил гитлеровскому режиму.
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