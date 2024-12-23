В России рухнул спрос на самогонные аппараты

В России начали сокращаться продажи самогонных аппаратов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные, полученные от компании Wildberries.

Если в 2023 году продажи аппаратов для домашнего изготовления крепких алкогольных напитков выросли скачкообразно, сразу на 58%, то в этом году они упали на 5%. При этом количество артикулов в продаже сократилось на 7%.

Самый большой спрос на такую продукцию, по утверждению экспертов, пришелся на время пандемии. Эмиль Самедов, коммерческий директор фабрики «Доктор Губер», предприятия по выпуску самогонных аппаратов, говорит о снижении спроса на данную продукцию в два раза по сравнению с прошлым годом. Но такая тенденция отмечена только в сфере небольших аппаратов, которые используются в домашних условиях. Выпуск аппаратов мощностью от 2 тыс. л даже немного вырос. Они востребованы у малых и средних предприятий ближнего зарубежья. Их раскупают ликеро-водочные заводы и цеха по выпуску спирта.

Ранее эксперты предупредили о возможном подорожании пива с начала следующего года. Данный напиток может подняться в цене сразу на 10%. Производители объясняют это решение увеличением акцизов, инфляцией и ростом цен на сырье и амортизацию.