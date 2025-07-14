США готовы передать Украине ракеты через НАТО: что известно о новых поставках

США могут продать странам НАТО ракеты малой и средней дальности, а также снаряды для гаубиц, которые затем передадут Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Администрация Дональда Трампа разрабатывает схему, по которой страны НАТО получат от США ракеты класса «воздух — воздух», снаряды для артиллерии и другие виды вооружений, чтобы в дальнейшем отправить их Украине. Как отмечает CNN, такое решение позволит формально дистанцироваться от прямых поставок, но фактически продолжить военную поддержку Киева.

Ранее Трамп заявил, что Альянс компенсирует Штатам стоимость переданного оружия. В список возможных поставок вошли батареи Patriot, а также ракетные системы, которые некоторые страны НАТО готовы отправить Украине сразу, с последующим восполнением арсеналов за счет США.

В Москве подобные планы называют провокационными. Сергей Лавров неоднократно предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законными целями для российских сил. В Кремле подчеркивают, что западная военная помощь лишь затягивает конфликт и снижает шансы на переговоры.

Ранее стало известно о том, что многонациональные учения НАТО пройдут на территории Грузии.