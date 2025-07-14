Названы главные приемы мошенников, на которые ведутся россияне

Человеческий мозг запрограммирован доверять — этим и пользуются мошенники. Как выяснила Общественная служба новостей, ключевую роль играет окситоцин — гормон, отвечающий за социальные связи и снижение тревожности. Именно он заставляет нас верить незнакомцам, даже когда разум кричит об опасности.

Аферисты мастерски эксплуатируют когнитивные искажения. Давление на жалость, имитация авторитета (я из банка/полиции), искусственная срочность (решайте сейчас или потеряете деньги) — их главное оружие. Особенно коварен метод «взаимного обмена»: получив небольшую услугу или подарок, человек чувствует себя обязанным.

Не менее опасна «любовная бомбардировка», когда после шквала комплиментов следует просьба о финансовой помощи. Одинокие и мечтающие о второй половинке подвержены этой уловке больше всего.

Эксперты советуют простые правила защиты: прерывать подозрительные разговоры, никогда не сообщать личные данные под давлением, проверять благотворительные организации в реестре Минюста.

Также советуют установить двухфакторную аутентификацию и регулярную проверку банковских счетов. Важно договориться с родными о кодовых словах на экстренный случай.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчина предстанет перед судом за мошенничество на 10,6 млн рублей.