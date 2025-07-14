Зеленский решил сменить министра обороны

Владимир Зеленский предложил назначить действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля главой Минобороны. Рустем Умеров, занимавший этот пост с сентября 2023 года, может отправиться послом в США. Об этом сообщает РБК.

Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в украинском правительстве. Денис Шмыгаль, возглавлявший кабинет министров с 2020 года, переходит на должность министра обороны. Его кандидатуру должны утвердить в Верховной раде 17 июля.

Зеленский назвал Шмыгаля идеальным кандидатом для Минобороны, подчеркнув его управленческий опыт и способность работать с большими ресурсами.

Освободившийся пост премьер-министра, по данным СМИ, займет вице-премьер Юлия Свириденко. Действующий министр обороны Рустем Умеров может возглавить дипломатическую миссию Украины в США.

Шмыгаль — экономист по образованию, прошедший путь от регионального чиновника до премьера.

Ранее Зеленский объявил о «трансформации исполнительной власти» на Украине.