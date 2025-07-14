Многонациональные учения НАТО пройдут на территории Грузии

С 25 июля по 6 августа Грузия в 12-й раз станет площадкой для многонациональных учений НАТО Agile Spirit. В маневрах примут участие военные из 13 стран, включая США и Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузия готовится к масштабным учениям НАТО Agile Spirit 2025, которые пройдут с 25 июля по 6 августа.

В программе — командно-штабные тренировки, тактические конвои, стрельбы и спецоперации. Помимо грузинских и американских военных, в учениях участвуют подразделения из Турции, Польши, Германии и еще восьми стран. Представители Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей. Параллельные мероприятия в рамках учений пройдут и в Турции.

В Минобороны Грузии подчеркивают, что учения направлены на повышение оперативных возможностей и укрепление взаимодействия между странами-участницами.

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