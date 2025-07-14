Десятки жизней под угрозой из-за отравления хлором в термах

Массовое отравление в термальном комплексе Екатеринбурга поставило под угрозу жизни десятков людей. Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru рассказала , чем так опасен хлор.

По последним данным, число пострадавших достигло 31 человека, причем состояние одного из них врачи оценивают как средней тяжести. По оценке эксперта, людям и при медпомощи может грозить опасность. Кашух отметила, что даже кратковременный контакт с высокой концентрацией хлора может привести к отеку легких и летальному исходу.

Симптомы отравления развиваются стремительно — от першения в горле и слезотечения до мучительного кашля с пенистой мокротой и потери сознания. При остановке дыхания счет идет на минуты. Как объяснила врач, важно немедленно вызвать скорую, затем вынести пострадавшего на воздух, освободить от одежды и уложить в полусидячее положение. Кожу и слизистые следует промыть большим количеством воды, а при отсутствии дыхания — начать реанимацию.

Напомним, что в больницах Екатеринбурга врачи борются за жизни отравившихся: проводят кислородную терапию, детоксикацию и противовоспалительное лечение. Особую тревогу специалистов вызывает отсроченная реакция — тяжелые поражения легких могут проявиться через 24-48 часов после контакта с ядом. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Расследование установит, почему в комплексе допустили опасную концентрацию хлора.

Ранее сообщалось, что люди попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале.