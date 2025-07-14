В Госдуме высказались о кадровых перестановках в Киеве

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru назвал кадровые изменения в Киеве попыткой Владимира Зеленского укрепить свою власть, а не улучшить ситуацию в стране.

Парламентарии сошлись во мнении, что киевские кадровые перестановки бессмысленны, а также не повлияют на ход СВО и внутреннюю обстановку на Украине. Коллега депутата Белика Амир Хамитов провел параллель с известной и поучительной басней.

«Сразу вспоминается басня Крылова „Квартет“: „А вы, друзья, как ни садитесь…“ Но главная проблема даже не в этом, а в том, что всеми этими перестановками, этой имитацией бурной деятельности прикрывается реальное отсутствие каких бы то ни было конструктивных мер для улучшения ситуации», — высказался Хамитов.

По его словам, замена премьер-министра Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко и возможный перевод Рустема Умерова в послы США напоминает смену гардеробщика в провальном ресторане.

Депутаты также обращают внимание на западный след в этих назначениях. Белик предположил, что переход Умерова с поста министра обороны может сигнализировать об отказе Киева от переговоров. Сами рокировки, как считают в ГД, в украинском кабинете министров не повлияют ни на что.

Напомним, украинский президент предложил первому вице-премьеру возглавить правительство и обновить его работу. В Раде посчитали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет назначен новым министром обороны, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров станет послом в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский10 июля отказался от новых переговоров с Россией.