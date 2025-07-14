Названы причины заменить гель для душа на масло

Общественная служба новостей выяснила , в чем разница между гелем и маслом для душа. Как оказалось, последнее имеет куда больше преимуществ.

Как пояснили в материале, дело не просто в текстуре, но и в воздействии на кожу. Масло для душа, которое сначала кажется обычным жидким маслом, при контакте с водой превращается в нежную эмульсию, бережно очищая и одновременно увлажняя кожу. В отличие от геля, оно не разрушает липидный барьер, а значит, не оставляет ощущения стянутости.

Ключевой критерий выбора — тип кожи. Обладателям сухой кожи однозначно советуют братить внимание на масло: оно питает и предотвращает шелушение. Если же кожа жирная или нормальная, подойдет гель, но важно изучить состав — агрессивные ПАВ и отдушки могут пересушить или вызвать раздражение. Для тех, кто хочет попробовать масло, но боится забитых пор, есть варианты с пометкой «некомедогенно».

Использовать масло просто: нанести на влажную кожу, помассировать и смыть. После геля кожу лучше дополнительно увлажнить, а масло часто заменяет крем. Отдельный лайфхак — добавление средств в ванну: гель создаст пену, а масло смягчит воду.

Ранее сообщалось, что стало известно, чем так вредна для кожи клубника в косметических средствах.