В Видном арестовали мать 11-летнего мальчика, избитого бейсбольной битой

В Ленинском округе заключили под стражу мать 11-летнего мальчика, который был избит бейсбольной битой. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Так, на женщину завели второе уголовное дело — об истязании двух и более лиц, совершенном в отношении несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью группой лиц. До этого она стала фигуранткой дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В результате женщине избрали меру пресечения — заключение под стражу на срок до 10 сентября.

Состояние избитого ребенка сейчас оценивается как удовлетворительное. Ребенок остается в медучреждении, где ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние здоровья мальчика и его двух сестер, а также дальнейшее жизнеустройство детей находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что был арестован сожитель обвиняемой, который издевался над детьми, в том числе избил мальчика бейсбольной битой.