Глава дипломатии ЕС поддержала ультиматум Трампа по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала заявление Дональда Трампа о 50-дневном сроке для урегулирования конфликта на Украине, но раскритиковала его как слишком долгий перед введением новых санкций. Об этом пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум: если за 50 дней не будет прогресса в переговорах по Украине, Вашингтон введет жесткие санкции против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что поддерживает такой подход, но считает срок чрезмерным — по ее мнению, давление на Москву должно быть более оперативным.

Каллас также выразила надежду, что США усилят военную помощь Киеву, как это делают европейские страны. Ранее ЕС уже вводил несколько пакетов ограничений против России, но теперь вопрос новых санкций зависит от позиции Вашингтона.

Эксперты отмечают, что 50 дней — это достаточно времени для маневра, и если переговоры зайдут в тупик, Запад может ужесточить экономическое давление на Москву. Однако в Брюсселе явно хотели бы более быстрых действий.

Ранее США предложили НАТО передать Украине ракеты и снаряды.