В Госдуме ответили на угрозы Трампа ввести пошлины в 100% против РФ

Депутат Госдумы Михаил Романов в беседе с Life.ru заявил , что экономические угрозы от Дональда Трампа никак не повлияют на ход специальной военной операции, а для российских сфер лишь станет стимулом для роста.

В Госдуме прокомментировали заявление Дональда Трампа о готовности ввести 100% пошлины против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Депутат Романов не исключил, что угрозы республиканца пусты и нереализуемы, но даже если ограничения введут — российская экономика от этого не проиграет. По словам парламентария, такие перемены могут стать очередным стимулом развития для сфер.

«Понятно, что Трамп хочет приостановить и на каких-то там договориться моментах временных, но наш глава государства четко понимает, что полностью нужно выполнить задачи демилитаризации Украины, потому что это залог будущего нашей страны, будущего миропорядка, поэтому эти вещи пока не озвучены, не приняты», — высказался депутат.

Напомним, Трамп также пообещал расширить давление на страны, поддерживающие торговлю с Россией в обход санкций.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал Украине военную помощь на миллиарды долларов.