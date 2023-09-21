В России создан аналог иранского дрона-камикадзе «Герань», получивший название «Италмас»
Фото: [© РИА Новости]
Как передает телеканал «Россия 1», новинка российской оборонки принадлежит создателям из отечественной компании ZALA AERO.
Отмечается, что созданный российскими производителями дрон-камикадзе «Италмас» является по своим характеристикам аналогом своего иранского собрата «Герань-2».
«Беспилотник является полностью отечественной разработкой», — говорится в сюжете телеканала.
В новый барражирующий беспилотник топливо заливается в крыльевые баки. Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания, уточнили создатели новейшего отечественного БПЛА.