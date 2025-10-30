В России установят стандарты страхования общего имущества в многоквартирных домах
Правительство РФ приняло решение ввести единые стандарты предоставления услуг по страхованию общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующие поправки внесены в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно‑коммунального хозяйства, сообщает ТАСС.
Основная цель нововведения — повысить социально‑правовую защищенность граждан.
Помимо стандартизации страхования, власти планируют:
- наладить контроль качества коммунальных услуг — мониторинг будет вестись на базе существующих информационных ресурсов;
- усовершенствовать материально‑техническое оснащение органов регионального жилищного надзора;
- укрепить кадровую систему в сфере жилищного контроля.
