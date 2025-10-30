В России установят стандарты страхования общего имущества в многоквартирных домах

ТАСС: Правительство утвердило правила страхования общего имущества в МКД

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]

Правительство РФ приняло решение ввести единые стандарты предоставления услуг по страхованию общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующие поправки внесены в Стратегию развития строительной отрасли и жилищно‑коммунального хозяйства, сообщает ТАСС.

Основная цель нововведения — повысить социально‑правовую защищенность граждан.

Помимо стандартизации страхования, власти планируют:

  • наладить контроль качества коммунальных услуг — мониторинг будет вестись на базе существующих информационных ресурсов;
  • усовершенствовать материально‑техническое оснащение органов регионального жилищного надзора;
  • укрепить кадровую систему в сфере жилищного контроля.

