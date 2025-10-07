В российском регионе ужесточат правила трудоустройства мигрантов

Власти Новосибирской области расширили список сфер деятельности, в которых иностранным гражданам запрещено трудоустройство. Теперь мигранты не смогут работать в ряде учреждений, включая больницы и школы, как сообщил РБК .

Соответствующее постановление, ограничивающее возможности трудоустройства для иностранных специалистов, подписал первый вице-губернатор региона России Владимир Знатков. Согласно документу, мигрантам будет запрещено работать в семи различных отраслях с 2026 года, в том числе в буфетах, расположенных при офисах, больницах и образовательных учреждениях, а также в сфере автомобильных грузоперевозок и в фитнес-клубах.

Подчеркивается, что приоритет при трудоустройстве в указанные сферы будет отдаваться гражданам Российской Федерации. Организациям, использующим труд иностранных работников, предписано в течение двух месяцев после вступления мер в силу привести численность своего персонала в соответствие с новыми требованиями.

