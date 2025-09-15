В РПЦ призвали россиян регулярно молиться за власть и начальников

Протоиерей Кирилл Иванов обратился к россиянам с призывом молиться за власть и начальников. Соответствующую проповедь священнослужитель опубликовал в своем телеграм-канале. Там же он подверг критике некоторых прихожан за осуждение священников и патриарха Кирилла.

Иванов выразил озабоченность наблюдающейся, по его мнению, тревожной тенденцией, когда православные верующие позволяют себе публичную критику в адрес церковного руководства.

В качестве примера он привел недавний случай с «депутатом-коммунисткой» в Государственной думе РФ, которая ранее призывала запретить деятельность протоиерея Андрея Ткачева (речь идет о главе комитета Госдумы по вопросам семьи Нине Останиной).

Священник Иванов отметил, что такие люди часто действуют из убеждения о том, что «помогают церкви», тогда как на самом деле церковь сама способствует их духовному очищению.

