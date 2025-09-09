Протоиерей объяснил, почему российским храмам нужны деньги прихожан

Протоиерей Сергей Кульпинов выступил с проповедью, в которой призвал россиян жертвовать десятую часть своих доходов на нужды храма, передает «Лента.ру». Соответствующее видео опубликовано в группе «Храм Казанской иконы Божией Матери» во «ВКонтакте».

Священнослужитель объяснил свою позицию тем, что настоятель не в состоянии самостоятельно содержать церковь. Он подчеркнул, что для создания уютной и красивой обстановки в храме необходимы значительные финансовые средства.

«Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется?» — отметил священник.

По его словам, государство не принимает участия в финансировании церковных объектов. Он призвал прихожан следовать ветхозаветной традиции и жертвовать десятую часть своих доходов, как это предписано в наставлениях Бога.

Если верующие не будут вносить пожертвования, предупредил Кульпинов, священникам придется больше работать в мирских делах, из-за чего время, посвящаемое богослужениям и пастве, значительно сократится.

