В Румынии взбесившийся бронетранспортер НАТО снес забор и влетел во двор жилого дома

Бронетранспортер боевой группы НАТО в Румынии попал в автоаварию в одном из населенных пунктов страны, передает телеканал Digi 24.

Сообщается, что двигавшаяся по трассе военная техника внезапно потеряла управление и, вылетев на обочину, протаранила забор частного дома. Высыпавшие на улицу местные жители были весьма удивлены, увидев у себя во дворе взбесившийся бронетранспортер.

«В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку. Солдаты возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снес забор дома и оказался во дворе дома", - сообщает телеканал.

Движение транспорта в районе ДТП экстренно перекрыто. В руководстве военной части НАТО, к которой приписан экипаж боевой машины, начало расследование всех обстоятельств произошедшего. Сообщается, что в ходе ДТП обошлось без пострадавших.

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