В Серпухове провели семинар, посвященный творчеству композитора Д. Б. Кабалевского

Серпуховские педагоги фортепианного, оркестрового, народного и хорового отделов посетили семинар, посвященный 120-летию со дня рождения композитора, педагога и народного артиста СССР Дмитрия Кабалевского. Мероприятие развернулось в музыкальной школе №1 в рамках успешно реализуемого проекта «Музыкальный календарь: знаменательные даты».

Музыкальное и образовательное событие провели в учреждении 18 ноября. Участники смогли погрузиться в биографию и творческий путь Кабалевского, узнать больше про его педагогические методики, которые до сих пор являются актуальными и полезными в образовательной практике.

Презентацию завершили обзором педагогического репертуара, а также программой «Играем Кабалевского в классе аккомпанемента». Подобрали композиции, подходящие для обучения и восприятия детей из соответствующей музыкальной группы.

Каждая такая встреча в рамках проекта помогает профессионалам закреплять знания, определять образовательные задачи и вспоминать о выдающихся личностях, с которыми важно знакомить молодое поколение.