В Сеть выложили фото разграбленного дворца Асада и видео семейного бункера с оружием и золотом

Фото разгромленной боевиками сирийской оппозиции резиденции Башара Асада появились в сети. Ее публикуют ряд местных Телеграм-каналов. Судя по размещенным фото и видео, мародеры постарались на славу и вынесли оттуда все самое ценное.

Параллельно в Дамаске идет разграбление Центрального банка. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Кроме того, в пабликах выложили видеокадры, снятые в бункере семьи Асадов. Укрытие из толстых бетонных стен располагалось под дворцом Махера Асада — младшего брата Башара Асада.

«На видео человек за кадром говорит, что много пакетов из ЦУМа, оружия, золота и Коран в золотом переплете. Также видна бронированная дверь, ведущая в хранилище», — передает Baza, публикуя видео буркера Асада.

Махер Асад — до последнего времени был в Сирии вторым человеком после Башара Асада. Являясь бригадным генералом, он командовал элитной 4-й бронетанковой дивизией. Под его началом была и Республиканская гвардия.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg, сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.