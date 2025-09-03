В Шатуре почтили память жертв трагедии в Беслане

Мероприятие прошло у памятника «Ангел добра», где собрались школьники, представители городской администрации, общественные деятели и жители.

Участники собрания вспомнили о страшном инциденте, произошедшем 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. В тот день террористическая группировка во время школьной линейки взяла в заложники более тысячи человек, удерживая их в здании образовательного учреждения почти трое суток. В результате нападения погибло 334 человека, включая 186 детей.

С обращением к школьникам выступил священнослужитель Никольского храма, отец Александр Боярских. Он подчеркнул, что причиной терроризма является не генетическая предрасположенность, а сложный путь, по которому идет человек. Чтобы подобное не повторилось, священник призвал молодых людей быть внимательными к своему окружению, критически оценивать идеи, которые им навязывают, и тщательно обдумывать свои собственные мысли.

Слова соболезнования и памяти погибшим от рук террористов, а также тем, кто рисковал жизнью, спасая заложников, выразили глава организации «Боевое братство» Олег Языков и руководитель местной организации Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов.

Жители округа почтили минутой молчания память жертв одной из самых болезненных трагедий в истории России. У подножия скульптуры «Ангел добра» были возложены красные гвоздики в знак скорби и уважения.