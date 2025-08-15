В штабе Общественной палаты м. о. Шатура собирают и отправляют помощь военнослужащим в зону СВО

Эта деятельность активистов началась в 2022 году, когда они почувствовали необходимость поддержать своих земляков, братьев, мужей, сыновей и соседей, находящихся в зоне боевых действий. После рабочего дня они спешат в штаб, чтобы растопить парафин, завязать узелки и упаковать коробки с важным грузом.

Наталия Зюзина, хорошо знакомая с потребностями бойцов СВО, так как ее муж находится на передовой, поделилась:

«Мы начинали осваивать изготовление блиндажных, теперь уже окопных свечей методом проб и ошибок. Наши жены, вдовы приобрели для нас станок для плетения маскировочных сетей. Первая попытка оказалась неудачной, но затем мы наладили процесс и сейчас производим седьмую тысячу свечей, перестав считать. А общественниками мы уже сплели и передали нашим ребятам более 80 сетей», — рассказала Наталия Зюзина, заместитель председателя Общественной палаты м. о. Шатура.

К инициативе общественников присоединились предприниматели и местные жители, которые стали приносить в штаб продукты питания, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи. Теперь помощь доставляется не только военнослужащим, но и жителям приграничных территорий. В прошлом году волонтеры начали собирать ароматные травы для приготовления чая: листья малины, смородины, мяты, черники, брусники и зверобоя.

Военнослужащие высоко оценили такую поддержку. Благодарственные письма и отзывы регулярно поступают в шатурскую Общественную палату из разных регионов СВО.

Для оказания помощи военнослужащим общественники сотрудничают с администрацией округа, осуществляя отправку гуманитарных грузов. Иногда, когда военнослужащие находятся в отпуске, они сами забирают необходимые вещи. В других случаях родственники бойцов доставляют запрошенные предметы, а Общественная палата оказывает содействие в их сборе.