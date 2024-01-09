В СК раскрыли возможную причину смертельного ДТП с 66 машинами в Новгородской области

Следователи восстановили предварительную картину ДТП под Новгородом, где погибли четыре человека. Согласно новой версии, иномарка Chery потеряла управление из-за неправильных покрышек и отлетела в металлическое ограждение. Водителя заблокировало в транспорте, а его супруга смогла выйти. Она пыталась выставить сигналы об аварийной остановке, но поток машин оказался слишком бурным.

«Через некоторое время автомобили, движущиеся по трассе, начали совершать последовательные столкновения с автомобилем Chery и между собой», — сообщила замруководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области.

Следом в ограждение влетела Honda. Водитель и супруга вышли из транспорта на проезжую часть, где их сбили насмерть и задели машину. В салоне находились двое малолетних детей: выжить удалось лишь старшему.

Напомним, в ДТП в итоге попали 66 машин. Более 10 людей пострадали, четверо погибли. В этот день в области был сильный снегопад и наледь.