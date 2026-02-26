В Смоленске расширили географию поисков пропавшей девятилетней девочки

В Смоленске не прекращается работа по уголовному делу, возбужденному в связи с пропажей девятилетней Александры Фоменковой. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне утром школьница вышла из своего дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять собаку. После этого ее никто не видел. С момента исчезновения девочки минуло почти 36 часов.

Сотрудники регионального Следственного комитета в рамках расследования предпринимают меры для воссоздания наиболее точной картины событий. Принято решение увеличить географию поисков ребенка — в связи с этим ведутся масштабные оперативные мероприятия.

Специалисты отрабатывают несколько возможных причин произошедшего. В настоящее время проводятся осмотры вещественных доказательств, изъятых в ходе следствия, а также комплекс прочих действий, нацеленных на обнаружение пропавшей.

СК России обращается с просьбой к водителям, проезжавшим с 8 до 9 часов 24 февраля по улице Маршала Ерёменко и имеющим видеорегистраторы, связаться со следователями регионального СКР.

Ранее сообщалось о том, что в Смоленске возле озера нашли перчатку пропавшей девочки.